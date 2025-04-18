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«Динамо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

«Динамо» обыграло «Ак Барс» со счетом 3:2 и сравняло счет в серии 1/4 финала КХЛ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Казани, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Шайбы в ворота «Динамо» забросили Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин, а в составе москвичей отличились Дилан Сикура (дважды) и Артем Михеев.

После этой победы счет в серии стал равным — 2:2. Казанцы сумели выиграть две встречи в Москве, а «Динамо» ответило тем же самым в Казани. Следующий матч должен состояться в Москве 20 апреля.

Действующим чемпионом КХЛ является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось, что российский вратарь покинет клуб НХЛ.

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