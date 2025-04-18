«Иван себя проявит»: экс-тренер сборной — о противостоянии Демидова с Овечкиным

Российский 19-летний нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов проявит себя в розыгрыше Кубка Стэнли — и, в частности, в первом раунде против «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Во-первых, это достаточно сильный раздражитель для любого игрока, в том числе для Демидова. То, что «Вашингтон» показывает на сегодняшний день, и то, что в его составе культовый для России игрок, будоражит. Не знаю, каким будет результат в конечном итоге, но Демидов себя проявит. Для него хоккей не просто увлечение, это образ жизни. И то, как он показывал себя здесь, какие интервью давал, показывает, что он на позитиве, и не будет какого-то сведения счета — мы просто увидим состязание молодости и опыта», — считает Плющев.

15 апреля на арене «Белл Центр» Демидов, который ранее выступал за СКА, дебютировал за «Монреаль» в Национальной хоккейной лиге. Его клуб уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, при этом Иван отметился голом и ассистом в первой же своей игре за новую команду. В заключительном матче регулярного чемпионата «Канадиенс» обыграли «Каролину» 4:2 и заняли восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» закончил «регулярку», став победителем Востока, несмотря на три поражения в четырех последних матчах. Минувшей ночью «Кэпс» проиграли «Питтсбургу» 2:5. Овечкин забросил одну из шайб своей команды. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее Плющев заявил, что Демидов захочет «вставить шпильку» Овечкину.