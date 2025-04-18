Экс-тренер сборной России: Демидов захочет «вставить шпильку» Овечкину

Новичок команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» 19-летний Иван Демидов будет заряжен на противостояние с лидером «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2025. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Думаю, что борьба будет упорной. Тем более, что в составе «Монреаля» появился неординарный игрок из России, который наверняка пожелает «шпильку» вставить нашей легенде. У «Вашингтона» свои плюсы, у «Монреаля» — свои. Прогнозировать результат этой серии очень сложно», — сказал Плющев.

15 апреля на арене «Белл Центр» Демидов, который ранее выступал за СКА, дебютировал за «Монреаль» в Национальной хоккейной лиге. Его клуб уступил «Чикаго Блэкхокс» в серии буллитов. Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, при этом Иван отметился голом и ассистом в первой же своей игре за новую команду. В заключительном матче регулярного чемпионата «Канадиенс» обыграли «Каролину» 4:2 и заняли восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Вашингтон» закончил «регулярку», став победителем Востока, несмотря на три поражения в четырех последних матчах. Минувшей ночью «Кэпс» проиграли «Питтсбургу» 2:5. Овечкин забросил одну из шайб своей команды. Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

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