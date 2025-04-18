В Федерации борьбы России рассказали, как встречали сборную на чемпионате Европы

Олимпийский чемпион 1988 года по вольной борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что заявил, что к российским спортсменам на прошедшем в Словакии чемпионате Европы было хорошее отношение со стороны организаторов.

Континентальное первенство проходило в Братиславе с 7 по 14 апреля, россияне на турнире завоевали 10 золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

«Отношения сейчас более чем нормальные и ничем не отличались от тех, что были десять лет назад. Мы все общаемся, каждый переживает за свою сборную команду, что естественно, вместе радуемся, вместе огорчаемся. Поверьте, никакого раскола в мировой борцовской семье не произошло. Я даже предположить такого не могу», — заявил Мамиашвили на чемпионате России по грэпплингу среди студентов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Михаил Мамиашвили остался не доволен результатом чемпионата Европы по борьбе.