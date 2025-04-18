«Сколько часов нужно?» Экс-тренер «Вашингтона» иронично оценил подарок Овечкину

Тренер Будро иронично высказался о подарке Овечкину от Малкина и Кросби

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро в студии Monumental Sports Network с иронией высказался о подарке российскому капитану столичного клуба Александру Овечкину от нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Овечкин получил в подарок часы.

«Сколько часов нужно этому парню?» — заявил Будро.

Поединок между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» состоялся на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Овечкин забросил одну из шайб «Вашингтона». Этот гол стал для него 897-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд — он побил достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 6 апреля.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон», который в последний раз брал Кубок Стэнли в 2018 году, сыграет с «Монреаль Канадиенс». Первая игра серии состоится 22 апреля, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, всухую проиграв серию «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Овечкин повторил один из рекордов НХЛ.