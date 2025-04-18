Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в НХЛ

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:2. В составе победившей команды голами отметились Брайан Раст, который оформил дубль, Сидни Кросби, Дэнтон Хайнен и Филип Томасино. Российский нападающий клуба Евгений Малкин очков в этом противостоянии не набрал. За «Вашингтон» шайбы забросили Коннор Макмайкл и Александр Овечкин, для которого этот гол стал 897-м за карьеру в регулярных чемпионатах.

Овечкин обновил свой же снайперский рекорд. 6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции, набрав 111 очков. «Питтсбург» завершил «регулярку» на 13-й строчке — 80 очков.

Ранее «Питтсбург» поздравил Овечкина с рекордом по голам в чемпионатах НХЛ.