«Миннесота» Капризова вышла в плей-офф НХЛ

«Миннесота» спаслась в концовке игры с «Анахаймом» и вышла в плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв «Анахайм Дакс».

Для того, чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф, «Уайлд» нужно было не проиграть в основное время встречи, которая проходила в «Эксел Энерджи Центре». «Миннесота» вышла вперед на 10-й минуте благодаря шайбе Маркуса Йоханссона, однако «Анахайм» ответил голами Алекса Киллорна на 14-й и Сэма Коланджело на 49-й минутах.

Путевку в плей-офф «Миннесоте» принес Джоэль Эрикссон: за 22 секунды до финальной сирены ему удалось сделать счет 2:2 и перевести игру в овертайм. Победу «Уайлд» также в концовке дополнительного времени принес Мэттью Болди — он отличился за 18 секунд до конца.

Благодаря этой победе, «Миннесота» стала седьмой в Западной конференции — команда набрала 97 очков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

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