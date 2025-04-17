Названо условие для проведения Олимпийских игр с полноценным участием России

Олимпийский чемпион Пекина-2008, чемпион мира по версии IBO, российский боксер Рахим Чахкиев рассказал, что необходимо сделать, чтобы Россия полноценно вернулась на Олимпийские игры. Об этом Чахкиев рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс — шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«К сожалению, наши боксеры не выступали на последних Олимпийских играх в Париже. И дальше непонятно, что будет», — отметил чемпион.

По мнению Чахкиева, для полноценного возвращения России на Олимпийские игры человечество должно прекратить распри между собой.

«Население планеты должно стать консолидированным, чтобы проводить совместные большие проекты типа Олимпиады. Чтобы не было разногласий.

Как сделать так, чтобы всем жилось хорошо? Это очень сложный вопрос для нашей Земли. Человечество становится больше, ресурсов становится меньше, поэтому наше будущее туманно.

Это говорит олимпийский чемпион, который прожил уже 42 года и уже повидал многое на своем веку. Надо уметь ценить то, что у нас есть, и преумножать накопленное. Надо передавать опыт молодым, и тогда, возможно, нас еще ждет светлое будущее», — сказал Чахкиев.

Ранее Чахкиев признал, что Игры БРИКС далеки от олимпийского потенциала.