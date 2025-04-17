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Олимпийский чемпион признал, что Игры БРИКС далеки от олимпийского потенциала

Боксер Чахкиев: в России прошли Игры БРИКС, но это далеко от Олимпиады
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Олимпийский чемпион Пекина-2008, чемпион мира по версии IBO, российский боксер Рахим Чахкиев рассказал, что в России подрастает сильное поколение боксеров, среди которых есть будущие чемпионы мира. Об этом Чахкиев рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс — шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Ты никогда не угадаешь, станет ли кто-то чемпионом мира. Это очень долгий путь, который делает тебя монолитным, сильным. Я люблю проводить мастер-классы для юных боксеров, потому что мне есть, что им показать, что им рассказать. Я знаю, как надо объяснить, чтобы они выросли сильными, здоровыми, мощными и завоевали большие награды в спорте. Естественно, там есть будущие чемпионы», — сказал Чахкиев.

При этом олимпийский чемпион отметил, что изоляция от международных соревнований может влиять на раскрытие потенциала молодых боксеров.

«К сожалению, наши боксеры не выступали на последних Олимпийских играх в Париже. И дальше непонятно, что будет. Да, в России прошли альтернативные Игры — Игры БРИКС в Казани, а также в Белоруссии проводились турниры по боксу. Но это, конечно же, далеко от Олимпиады, от олимпийского потенциала», — сказал Чахкиев.

Российские боксеры могли принять участие в отборе на Игры в Париже в нейтральном статусе, однако отказались выступать без российского флага и гимна.

Ранее немцы назвали российского боксера Машиной за 20 досрочных побед.

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