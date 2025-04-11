«Не хочу смешить народ»: российский боксер отказался повторять за Майком Тайсоном

Боксер Дрозд заявил, что не будет выходить на ринг в 58 лет, как Майк Тайсон

Чемпион мира по версии WBC, а также чемпион Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал, что не желает выходить на ринг в преклонном возрасте, как это сделал Майк Тайсон. Об этом Дрозд рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс – шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Мог бы я выйти на ринг в 58 лет, как Майк Тайсон? Я думаю, что нет. Всему свое время. Я бы не хотел волновать свою маму, которой пообещал, что больше никогда не выйду на ринг.

Я бы не хотел себя разочаровывать. Я очень уважаю спорт, бокс и ринг — место, где происходят великие события.

Я не хочу заниматься ерундой и смешить народ. Это действо не для меня», — сказал Дрозд.

В ноябре 2024 года 58-летний Майк Тайсон провел восьмираундовый поединок против 28-летнего американского блогера Джейка Пола. Легендарный боксер потерпел поражение единогласным решением судей.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он провел лишь два выставочных поединка за последние 20 лет — до боя против Джейка Пола.

Ранее Дрозд рассказал об уходе из бокса: «Очень печально».