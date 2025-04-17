Российский футболист рассказал, хочет ли он играть за сборную

Защитник португальской «Боавишты» Виталий Лысцов заявил, что приехал бы в сборную России даже на тренировку, передает «Чемпионат».

«Приехал бы я на матчи с условной Замбией и Гренадой? Шутишь, что ли? Сборная России для меня — гордость. Я бы даже на тренировку, без игр приехал. Просто надеть форму команды, поиграть в двусторонке», — сказал Лысцов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России.