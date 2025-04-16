Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Удержаться дома: «Интер» принимает «Баварию» в ЛЧ. LIVE

Футбол. Лига чемпионов, 1/4 финала. «Интер» (Италия) — «Бавария» (Германия). ОНЛАЙН

close
Angelika Warmuth/Reuters
Миланский «Интер» принимает мюнхенскую «Баварию» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом матче итальянская команда победила на выезде 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
16 апреля 22:00
Интер М
Милан, Италия
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию трансляцию ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».

Картина дня
Вернется ли Boeing в Россию? РФ и США обсуждают закупки самолетов на средства замороженных активов
Bloomberg: РФ обсуждает с США поставки Boeing после перемирия на Украине
ВС России взяли под контроль Калиново в ДНР. Военная операция, день 1148-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1148-й день
Экс-губернатора Курской области доставили в суд
Умер актер дубляжа Герасимов
В Сербии сменился премьер-министр
Посол РФ оценил возможное решение Германии поставить ракеты Taurus Украине
Пьяный петербуржец напал на фельдшера с ножом и получил срок
Новости и материалы
Стал известен мотив подозреваемого в поджоге резиденции главы Пенсильвании
Ученые вырастили кусок куриного мяса в лаборатории с помощью биореактора
Евгений Цыганов о кризисе среднего возраста: «Очень противное состояние»
Мурал с Виктором Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником
Российская армия взяла штурмом ключевой рубеж обороны ВСУ в Курской области
Режиссер «Один дома 2» не может вырезать сцену с Трампом из-за боязни депортации
Захарова посоветовала обвинившим РФ в ударе по Сумам встать на колени и извиниться
Площадь пожара на заводе в Курске достигла 17 тысяч «квадратов»
В Челябинской области мотоциклист не выжил после того, как врезался в грузовик
Турист сорвался с акведука в Испании при попытке сделать эффектное селфи
«Зенит» выбил «Ростов» с Пути РПЛ Кубка России
В США раскрыли число аннулированных виз иностранных студентов и педагогов
Экс-губернатора Курской области отправили в СИЗО
На Украине заявили, что Порошенко стал обвиняемым по делу о госизмене
Хозяин собак, напавших на рабочего завода в Перми, отказался их усыплять
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра здравоохранения Калининградской области
Коновалова освободили от должности полпреда президента в Конституционном суде
Во Франции восхитились, как Трамп поставил на место Зеленского
Все новости
Ребенок погиб, подняв с земли мину «Колокольчик» в Белгородской области
Отца Леонида Волкова внесли в список экстремистов и террористов
Военный эксперт спрогнозировал действия России после завершения моратория
Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в космосе
«Тащил в свой номер»: фигуристка академии Плющенко обвинила экс-тренера в домогательствах
Мать фигуристки Жилиной заявила, что тренер Розанов тащил ее дочь в свой номер
«Решать народу»: Пашинян рассказал, какой должна быть новая конституция Армении
Пашинян: конституция Армении не может ссылаться на Декларацию о независимости
Секс-символ из Хогвартса: лучшие роли звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон
Бренд Kia собрался первым вернуться в Россию. Что они предложат покупателям?
«Авилон»: автомобили Kia после возвращения в РФ будут на 30% дороже китайских
Драка, аресты, уголовное дело. Как в московском метро снимали девушку в никабе
СК возбудил дело против напавшего на пенсионерку из-за никаба в метро Москвы
«Ребята прыгали с обрыва»: как боевики Хаттаба сожгли в Чечне российских солдат
Полевой командир Хаттаб 29 лет назад устроил засаду возле аула Ярышмарды
«Cыты по горло»: почему Трамп и его команда недовольны Европой и Зеленским
Politico: Трамп разозлился на ЕС из-за поддержки Зеленского после ссоры в США
«Приехали на охоту на людей». Наемники ВСУ ушли в курский монастырь и отказались сдаваться
В курском монастыре в Горнале среди бойцов ВСУ выявили наемников с Кубы
«Уже на этой неделе»: США и Украина близки к подписанию ресурсной сделки
Bloomberg: США снизили до $100 млрд требования по возврату помощи для Украины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами