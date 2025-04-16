Миланский «Интер» принимает мюнхенскую «Баварию» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом матче итальянская команда победила на выезде 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
16 апреля 22:00
Интер М
Милан, Италия
0 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан, Италия
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию трансляцию ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией».