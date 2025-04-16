В Госдуме ответили на вопрос, нужно ли вводить день Овечкина в России

Ирина Роднина про день Овечкина в России: нужно провести опрос среди болельщиков

Депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на вопрос, нужно ли вводить день Овечкина в России, заявив, что по этому вопросу надо посоветоваться с болельщиками, передает Sport24.

«Надо не просто так принимать решение, а сделать какой-то референдум или опрос — собрать мнения. Мнения болельщиков и любителей хоккея куда важнее», — сказала Роднина.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин установил еще один рекорд НХЛ.