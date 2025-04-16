Овечкин установил еще один рекорд НХЛ

Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству продаж атрибутики за один день

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству продаж атрибутики за один день, передает пресс-служба клуба.

Рекорд по продажам был установлен 6 апреля, в день установления россиянином нового рекорда по голам в НХЛ. Тогда была продана различная атрибутика с символикой исторического достижения, включающая в себя памятные майки, шайбы с автографом Овечкина.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее сообщалось о том, что в США будут отмечать «День Овечкина».