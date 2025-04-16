Теннисистка извинилась за просьбу к сопернице воспользоваться дезодорантом

Британская теннисистка Хэрриет Дарт извинилась перед француженкой Луи Буассон за то, что попросила ее воспользоваться дезодорантом, передает The Guardian.

Инцидент произошел в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция). Дарт попросила судью сказать сопернице, что ей следует воспользоваться дезодорантом, так как «от нее очень сильно воняет». Арбитр ничего не сказала француженке, а британку теперь высмеивают в социальных сетях за то, что она «проиграла вонючке». Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Буассон.

В следующем круге француженка сыграет с представительницей Японии Моюкой Учижимой.

Действующей победительницей турнира в Руане является американка Слоан Стивенс, которая в трех сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт.

Ранее российская теннисистка снялась с турнира в Германии.