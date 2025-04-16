Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисистка извинилась за просьбу к сопернице воспользоваться дезодорантом

Теннисистка Дарт извинилась за просьбу к Буассон воспользоваться дезодорантом
close
Shaun Brooks/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская теннисистка Хэрриет Дарт извинилась перед француженкой Луи Буассон за то, что попросила ее воспользоваться дезодорантом, передает The Guardian.

Инцидент произошел в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Руане (Франция). Дарт попросила судью сказать сопернице, что ей следует воспользоваться дезодорантом, так как «от нее очень сильно воняет». Арбитр ничего не сказала француженке, а британку теперь высмеивают в социальных сетях за то, что она «проиграла вонючке». Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Буассон.

В следующем круге француженка сыграет с представительницей Японии Моюкой Учижимой.

Действующей победительницей турнира в Руане является американка Слоан Стивенс, которая в трех сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт.

Ранее российская теннисистка снялась с турнира в Германии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами