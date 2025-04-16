Для детей из Орловской области организовали футбольный праздник

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с АНО «Игра твоей мечты» и ФК «Спартак» организовали футбольный праздник для детей из центра помощи «Расправь крылья» Орловской области. Дети побывали на состоявшемся в Москве матче «‎Спартак» — «‎Урал». Об этом сообщили в пресс-службе редакции.

Поездка была организована в рамках проекта «Открывая спорт». Дети получили фирменные подарки от «Чемпионата» и «Спартака» и посмотрели лазерное шоу под фанатскую песню болельщиков красно-белых — «Лучший город земли» Муслима Магомаева.

После футбольного матча «‎Спартак» — «‎Урал» для детей устроили экскурсию в Крылатское по велотреку и мастер-класс по игре в сквош.

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин отметил, что спецпроект «Открывая спорт» продолжает развиваться и дарит детям незабываемые впечатления.

«Воспитанники детских домов в эти моменты по-настоящему счастливы. Главное, они не только получают яркие эмоции, но и узнают что-то новое», — сказал Опахин.

Директор АНО «Игра твоей мечты» Антон Стременовский заявил, что проект набирает обороты.

«Каждый раз к нам присоединяется все больше неравнодушных людей, это и волонтеры, готовые помогать сопровождать и встречать детей, и новые партнеры, которые помогают покормить ребят во время пребывания в Москве, и люди, готовые дополнять нашу экскурсионную программу для ребят новыми активностями. Большое спасибо всем, кто вместе с нами помогает детям», — добавил он.

Цель проекта «Открывая спорт» — социализация, пропаганда здорового образа жизни, популяризация спорта и, в частности, футбола как одной из самых популярных спортивных дисциплин, расширение кругозора детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.