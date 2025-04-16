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В Челябинске сыграли один из самых долгих матчей в истории хоккея

Игра ВХЛ между «Челметом» и «Торпедо-Горьким» продлилась шесть часов
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ВХЛ

В Челябинске в рамках плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) был сыгран один из самых долгих матчей в истории хоккея между местным «Челметом» и «Торпедо-Горьким» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Встреча, проходившая на арене «Юность», завершилась со счетом 2:1 по итогу пяти овертаймов. Обе шайбы в основное время матча были заброшены в первом периоде: на 2-й минуте «Челмет» вышел вперед благодаря броску Владимира Коробинцева, а на 13-й счет сравнял Даниил Ильин.

На 86-й минуте овертайма (6-й минуте пятого овертайма) Егор Виноградов из коллектива «Торпедо-Горький» не реализовал буллит. На 99-й минуте победу нижегородцам принес точный бросок Романа Опалева.

Отмечается, что игра продлилась более шести часов: она стартовала в 18:30 по челябинскому времени, а закончилась в 00:40 следующего дня. Коллективы провели на площадке 158 минут 5 секунд игрового времени. Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин показал второй результат в мире по количеству отраженных бросков — 111 из 113. Лучший результат у голкипера Артемия Плешкова из клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Ска-Нева»: 16 марта он отразил 124 броска из 125 в матче против «АКМ» (0:1, 5 ОТ).

Самым долгим матчем в истории стала встреча НХЛ между «Монреаль Марунз» и «Детройт Ред Уингз» в полуфинале 1936 года. В первом матче серии долгое время сохранялся счет 0:0, однако «Детройт» смог выиграть на 17-й минуте шестого овертайма — матч продлился 176 минут 30 секунд.

Ранее американский хоккеист побил достижение Александра Овечкина.

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