«Вашингтон» отомстил команде, которая обыграла его в момент рекорда Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» отомстили «Нью-Йорк Айлендерс» за поражение в матче, в котором российский нападающий Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

16 апреля «Кэпиталз» обыграли «Айлендерс» со счетом 3:1. В составе проигравших отличился Жан-Габриэль Пажо, а у победителей хет-трик оформил Дилан Строум. Овечкину удалось сделать одну результативную передачу.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Вашингтон» выиграл Восточную конференцию НХЛ — за один матч до конца «Кэпиталз» имеют 111 очков и на пять баллов опережают «Торонто». «Айлендерс» не смогли попасть в плей-офф — также за одну встречу до конца у них 82 балла и семь очков отставания от зоны плей-офф.

Ранее Овечкин рассказал, когда забьет 900-ю шайбу в НХЛ.