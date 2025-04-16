Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая состоялась на «Амали Арене» в Тампе, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Молнии» отличились трижды уже в первом периоде: на 2-й минуте забил Брэйден Поинт, на 16-й — Конор Гики, а на 19-й — Джейк Гюнцель. Во втором отрезке коллективы обменялись шайбами: на 25-й минуте отличился россиянин Никита Кучеров, а на 26-й — Брэд Маршанд у «Флориды». Окончательный счет установил Даррен Рэддиш на 52-й минуте.

Помимо заброшенной шайбы, Кучеров выступил ассистентом в голе Рэддиша. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24.

Кучеров выиграл гонку бомбардиров этого сезона: на его счету стало 121 (37+84) очко, а у ставшего вторым Натана Маккиннона из «Колорадо» — 116 (32+84). До конца «регулярки» у «Тампы» осталась еще одна игра, у «Колорадо» — ни одной.

В турнирной таблице НХЛ «Тампа Бэй» имеет 102 очка, занимает третью строчку в Западной конференции и имеет минимальные шансы опуститься на четвертую по итогам регулярного чемпионата. «Флорида» завершила «регулярку» пятой — у них 98 баллов.

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