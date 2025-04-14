Жена Овечкина поздравила мужа с установлением рекорда в НХЛ

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила в соцсетях своего супруга с рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам.

«Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира. Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы людей. Но ты это сделал. Ты наш герой», — написала Шубская.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

В следующем матче «столичные» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс», матч состоится 16 апреля. «Коламбус» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в тот же день.

Ранее сообщалось о том, что Овечкину осталось оформить 49 голов, чтоб побить еще один рекорд Гретцки.