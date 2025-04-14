Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Овечкина поздравила мужа с установлением рекорда в НХЛ

Жена Овечкина Анастасия назвала мужа героем
close
nastyashubskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поздравила в соцсетях своего супруга с рекордом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам.

«Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира. Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы людей. Но ты это сделал. Ты наш герой», — написала Шубская.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

В следующем матче «столичные» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс», матч состоится 16 апреля. «Коламбус» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в тот же день.

Ранее сообщалось о том, что Овечкину осталось оформить 49 голов, чтоб побить еще один рекорд Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами