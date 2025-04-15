Стали известны призеры первого дня турнира по самбо в Узбекистане

Определились призеры первого дня турнира по самбо в Кыргызстане

В городе Ташкент завершился первый день соревнований — чемпионата Азии и Океании по самбо. По его итогам стали известны победители и призеры в 22 весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации самбо.

В спортивном самбо среди мужчин золотые награды завоевали Илхом Пармонов (58 кг), Жандос Бейсенбаев (64 кг) и Арнур Куатай (71 кг). У женщин первыми стали Айман Ибрагимова (50 кг), Шохида Хонтураева (54 кг) и Ибодатхон Агожонова (59 кг).

В боевом самбо золото у мужчин досталось Сохибжону Хасанбоеву (88 кг), Райхану Мади (98 кг) и Хакимжону Исмоилову (+98 кг). В женском разряде первенствовали Мадинабону Салохиддинова (72 кг), Агнес Айслин Яп (80 кг) и Нурила Ассанкызы (+80 кг).

В классе SVI-1 (самбо слепых и слабовидящих) золотые награды взяли Диербек Майдонов (64 кг), Лазиз Кахаров (71 кг), Шохрух Назаров (79 кг), Тургун Абдиев (88 кг) и Улмас Раимов (98 кг).

Среди спортсменов SVI-2 золото досталось Холбеку Улжаеву (64 кг), Шухрату Авазтурдиеву (71 кг), Ахмеду Ахмедову (79 кг), Абдулатифу Тоштемирову (88 кг) и Отабеку Ирисбекову (98 кг).

Спортсмены различных возрастов, от кадетов до ветеранов, поборются за медали престижных турниров. Ареной для проведения соревнований стал спортивный комплекс «Узбекистан». Генеральным партнером турнира выступит нефтяная компания «Роснефть», а официальным — банк ВТБ.

Ранее в Астане состоялся чемпионат мира по самбо.