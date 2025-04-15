Российская фигуристка об уходе Муравьевой от Плющенко: у нее не будет проблем с новым тренером

Российская фигуристка Бетина Попова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что для многих болельщиков был неожиданным уход Софьи Муравьевой из Академии Плющенко, а также отметила, что Муравьева является сильной спортсменкой.

«Соня является очень талантливой спортсменкой, у нее есть все элементы. Она успешно прошла пубертат. Ей важно найти наставника, который будет ее поддерживать, развивать ее ментальные стороны. Для болельщиков ее уход от Плющенко был неожиданным, но были слухи, что у нее были моменты несработанности в команде. Соня, конечно, сильная спортсменка. Думаю, никаких проблем с новым тренером у нее не должно возникнуть», — сказала Попова.

Муравьева в сезоне-2022/23 стала серебряной медалисткой чемпионата России, что является ее наилучшим достижением. За год до этого на чемпионате России она завоевала бронзу. Еще два раза Муравьева не попадала в топ-3 на чемпионатах России.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, почему фигуристку Муравьеву отчислили из Академии Плющенко.