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Овечкин назван самым богатым хоккеистом

Metaratings: Овечкин заработал больше всех за карьеру хоккеиста
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал больше всех за историю хоккея. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что на данный момент Овечкин заработал за карьеру 161,7 млн долларов. Помимо него, в тройке находится еще один игрок из России — на втором месте располагается канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга» (155,8 млн), а на третьем его одноклубник Евгений Малкин (146,8 млн).

Также отмечается, что по действующему контракту с «Кэпиталз» Овечкин заработает еще 9 млн — всего за карьеру он заработает минимум 170,7 млн долларов.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Ранее Овечкин ответил на вопрос, продлит ли он контракт с «Вашингтоном».

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