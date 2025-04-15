Олимпийский чемпион порассуждал о перспективах Овечкина в борьбе

Олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, советник министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева Давид Мусульбес в интервью «Газете.Ru» предположил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин при желании мог бы стать успешным и в других видах деятельности.

В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

«Вся жизнь — борьба, чем бы ты в ней ни занимался. У него все отлично получается в хоккее, мы — борцы, будем болеть за него и поддерживать. Пусть он оставит борьбу нам, а мы будем следовать традициям наших великих чемпионов», — заявил Мусульбес на чемпионате России по грэплингу среди студентов.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин, а ворота «Блю Джекетс» защищал Гривз.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб.

Ранее рекорд Александра Овечкина назвали мировым достоянием.