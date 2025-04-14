Олимпийский чемпион 2000 года по вольной борьбе, советник министра спорта России Давид Мусульбес в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен установить еще множество различных рекордов.

В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

«Несмотря на его возраст, у него все только начинается. Генетика у всех разная, но я убежден, что он будет радовать нас в будущем новыми рекордами и достижениями, победами. Хочу пожелать только одного — здоровья. Все остальное у него есть, и характер, и харизматичность, и сила воли, и патриотическая часть. Его фраза о том, что мы — русские, Россия это сделала, — это многого значит. В его словах есть символ нации-победителя», — заявил Мусульбес на чемпионате России по грэплингу среди студентов.

В ночь на 14 апреля «Вашингтон» проиграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин, а ворота «Блю Джекетс» защищал Гривз.

Для Овечкина эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

Ранее советник министра спорта назвал Александра Овечкина идеальным атлетом.