Экс-футболист «Зенита» заявил, что «Краснодар» не готов к чемпионству

Бывший футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров заявил, что «Краснодар» не готов к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Краснодар» не готов к чемпионству? Конечно. Они второй год уже не готовы. Я считаю, что в том году они должны были занимать первое место. Обыгрывать дома «Динамо», и все», — сказал Угаров.

13 апреля «Краснодар» уступил на выезде «Зениту». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:4.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.

Ранее премиальные игрокам «Зенита» назвали завышенными.