Футболист клуба РПЛ пожаловался на невыплату зарплаты

Футболист подмосковных «Химок» Александр Филин рассказал, что в клубе не платят зарплаты, передает «РБ Спорт».

«Мы устали не получать зарплату, тяжело об этом не думать. Семьи, дети и родители об этом спрашивают. Для современной жизни нужны деньги — мы не в советское время живем, где у всех все одинаково», — сказал Филин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут на 12 месте, набрав 23 очка.

13 апреля «Химки» проиграли самарским «Крыльям Советам» Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми отличились химчане: на 14-й минуте забил Антон Заболотный. Во втором тайме «Крылья» ответили тремя голами: на 54-й минуте счет сравнял Кирилл Печенин, на 75-й минуте Иван Сергеев вывел самарцев вперед, а окончательный результат установил Игорь Дмитриев на 90+4-й минуте.

Ранее петербургский «Зенит» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ.