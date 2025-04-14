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«Он переобуется»: олимпийский чемпион о словах Гашека про Россию

Чемпион ОИ Васильев: Гашек переобуется, я даже не сомневаюсь ни секунды
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что бывший чешский голкипер Доминик Гашек, который активно критикует Россию, в скором времени изменит свое мнение. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«То, что он переобуется, я даже не сомневаюсь ни секунды. Другой вопрос, что, к сожалению, измельчал сейчас европейский народ в плане порядочности, чести, достоинства. Последовательных людей, отстаивающих свою точку зрения, практически не осталось», — заявил он.

В марте Гашек на своей странице в социально сети X написал, что когда Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, люди будут аплодировать не историческому достижению, а ужасным вещам, так как Овечкин, являясь гражданином России, рекламирует СВО в Украине.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Дмитрий Губерниев высмеял критикующего Россию Гашека.

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