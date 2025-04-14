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Российский хоккеист вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ

Российский игрок «Тампы» Кучеров возглавил бомбардирскую гонку НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:4. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров в этом поединке набрал три очка: он записал на свой счет две заброшенные шайбы и результативную передачу. Теперь на его счету 119 (36+83) очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

Кучеров вышел в лидеры бомбардирской гонки сезона НХЛ, оторвавшись от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (116). На третьей строчке идет форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (106).

«Тампе» остается сыграть два матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ: 16 апреля команда сразится с «Флоридой Пантерз», а через два дня сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

Ранее Александр Овечкин обновил личный рекорд в НХЛ.

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