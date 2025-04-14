«Множество положительных аспектов»: Овечкин о поражении «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин связал поражение команды от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с плохой реализацией. Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Считаю, что мы провели хорошие два периода. У нас было немало возможностей, но иногда просто не удается реализовать свои шансы. Сегодня было множество положительных аспектов, и мы постараемся их учесть для дальнейшей работы», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась поражением хозяев со счетом 1:4. В составе победившей команды голами отметились Адам Фантилли, который оформил дубль, Зак Веренски и россиянин Дмитрий Воронков. Еще один российский хоккеист Иван Проворов записал на свой счет результативную передачу.

Единственный гол «Вашингтона» в этом поединке оформил Овечкин. Для него эта шайба стала 896-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В апреле российский хоккеист побил «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, который насчитывал 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне у Овечкина 43 заброшенные шайбы и 28 результативных передач в 63 встречах за клуб в текущем сезоне.

В следующем матче «столичные» сразятся с «Нью-Йорк Айлендерс», матч состоится 16 апреля. «Коламбус» сыграет с «Филадельфией Флайерз» в тот же день.

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