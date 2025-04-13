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Двух российских футболистов увезли на скорой после столкновения головами во время матча

Футболистов Юдинцева и Карабашева увезли на скорой после столкновения головами
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Во время футбольного матча Первой лиги между саратовским «Соколом» и московской «Родиной» головами столкнулись футболист саратовцев Никита Карабашев и игрок «Родины» Георгий Юдинцев.

Голкипер москвичей хотел сыграть головой вне штрафной площади. На мяч также шел футболист «Сокола». Игроки не видели друг друга и столкнулись.

На поле появилась медицинская бригада, которая увезла игроков в больницу.

Спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев рассказал «Матч ТВ» что оба игрока находятся в сознании, но им нужно пройти медицинское обследование.

«Буквально десять минут назад подходил к скорой. Собирались везти на рентген. Сотрясение мозга у обоих точно. Оба игрока в сознании, а там дальше уже в больнице точно будет все ясно», — сказал Оголев.

Встреча завершилась победой «Родины» со счетом 2:1.

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