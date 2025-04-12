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Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер в знак протеста

Лыжница Слинн сожгла свой стартовый номер гонки Janteloppet в знак протеста
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соцсети Астрид Эйре

Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн сожгла свой стартовый номер в знак протеста против снижения размера призовых победителю у женщин, передает TV2.

Перед гонкой организаторы заявили, что сумма призовых победителю составит 500 тысяч крон. Потом эта сумма была существенно снижена.

Слинн, узнав о решении организаторов, на камеру сожгла свой стартовый номер.

«Это просто шокирует. В 2025 году не должно быть возможности столкнуться с чем-то подобным», — заявила Слинн.

Организаторы объяснили свое решение тем, что на гонку заявилось мало участниц. Позднее старт был и вовсе отменен.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее стало известно, будут ли в ближайшее время обсуждать возвращение российских лыжников на турниры.

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