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Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «Манчестер Юнайтед»

Guardian: французская полиция использовала слезоточивый газ против фанатов «МЮ»
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Keystone Press Agency/Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» намерен провести расследование по факту применения французской полицией слезоточивого газа против болельщиков «красных дьяволов», которые приехали на матч 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом». Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении говорится, что фанаты английского клуба нарушали меры безопасности, находясь в ожидании посадки на свой автобус, после чего полиция была вынуждена использовать «соразмерную, необходимую силу» в виде слезоточивого газа.

По версии болельщиков «Манчестер Юнайтед», сотрудники правоохранительных органов Франции применили слезоточивый газ после того, как фанаты выразили недовольство тем, что они запрещают им посещать туалет.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский вратарь вошел в топ-4 лучших голкиперов мира.

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