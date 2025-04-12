Был назван фаворит матча «Зенит» — «Краснодар»

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Хомуха заявил, что, в первую очередь, хотел бы увидеть красивую игру от петербургского «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ожидаю прежде всего хорошего матча между двумя этими командами. Хотелось бы увидеть открытый футбол с обеих сторон. Думаю, что на сегодняшний день шансов больше у «Зенита», потому что играют дома», — заявил Хомуха.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 апреля, игра начнется в 17:00 по московскому времени. Кубанская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка. «Зенит» делит второе место со «Спартаком» — в активе обеих команд по 47 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее игру «Зенита» с «Краснодаром» назвали матчем века.