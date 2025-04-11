«Мне льстило»: российский боксер Дрозд раскрыл, как получил прозвище Красавчик

Чемпион мира по версии WBC, а также чемпион Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд рассказал, что его прозвали Красавчиком (с английского — Pretty Boy) благодаря стилю боя. Об этом Дрозд рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» на мероприятии «Бокс – шаг к победе», организованном университетом «Синергия».

«Мне точно нравилось это прозвище. Льстило в том смысле, что оно было в первую очередь придумано из-за моего стиля боя. Я боксировал очень интересно, с передвижением на ногах, и благодаря этому не давал себя бить. Именно по этой причине мой промоутер Герман Титов предложил мне такое прозвище — Красавчик.

Я был не против. По-моему, это было единственное прозвище тогда в России», — рассказал Дрозд.

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в 2014 году, победив польского спортсмена Кшиштофа Влодарчика единогласным решением судей.

Дрозд сохранял этот титул до 2016 года. Тогда из-за травмы он не смог выйти на защиту пояса против конголезского боксера Илунги Макабу.

В 2017 году российский спортсмен объявил о завершении карьеры.

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