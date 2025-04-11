«Непростое решение»: Ротенберг объяснил уход одного из игроков СКА

Ротенберг: Никишин обратился с просьбой уехать в НХЛ, мы пошли ему навстречу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале написал, что защитник Александр Никишин обратился с просьбой продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и петербургский СКА пошел ему навстречу.

«Для него это было не таким простым решением, как многие думают. За три года в Петербурге он по-настоящему стал своим и в команде, и в нашем городе, для него действительно важна поддержка болельщиков и вся наша организация», — заявил Ротенберг.

8 апреля сообщалось, что Никишин перейдет в «Каролину Харрикейнз».

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Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Уэйна Гретцки в НХЛ.