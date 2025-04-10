Овечкин назвал самый важный момент в своей жизни

Овечкин о рекордной шайбе: самый важный момент в моей жизни

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что его рекордная шайба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является колоссальным момент для хоккея. Слова Овечкина передает Sport24 со ссылкой на Good Morning America.

«Никто не думал, что рекорд будет побит, но это просто колоссальный момент для хоккея и для меня Это самый важный момент в моей жизни, конечно. Я до сих пор не могу поверить, что это происходит», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин дал совет себе восьмилетнему.