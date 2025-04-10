Главу Федерации спортивной борьбы Мамиашвили обвинили в создании коррупционной схемы

Бывший главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев в социальных сетях заявил, что президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, назвавший предателем албанского борца Чермена Валиева после его победы на чемпионате Европы, способствует уходу российских спортсменов в другие сборные.

По его словам, Мамиашвили создал коррупционную схему, в рамках которой извлекает финансовую выгоду после смены спортивного гражданства российскими борцами.

«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман», — заявил Тедеев.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее борец Чермен Валиев заявил, что ему не дали пообщаться с оскорбившим его Михаилом Мамиашвили.