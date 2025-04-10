Президент Федерации спортивной борьбы России: Валиев выбрал путь предателя

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, прокомментировал инцидент, который произошел на чемпионате Европы на церемонии награждения спортсменов в категории до 74 кг, где победу одержал представляющий Албанию Чермен Валиев, передает «Матч ТВ».

Мамиашвили во время церемонии награждения подошел к Валиеву и обменялся с ним фразами, после чего в грубой манере надел на спортсмена медаль и схватил за руки.

«Валиев сказал, что я назвал его предателем родины? Это не совсем так. Я сказал, что путь, который он выбрал, это путь предателя. Так как он уезжал. Я дал определение пути, который он выбрал», — сказал Мамиашвили.

Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что Мамиашвили не сдержал эмоции на чемпионате Европы.