Гаджиев о скандале с Мамиашвили: испортили борцу самый важный момент в жизни

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не сдержал эмоций во время награждения на чемпионате Европы выступающего за Албанию Чермена Валиева. Об этом «Газете.Ru» заявил глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Конечно, он перегнул палку. Мы же не знаем наверняка всю историю отношений Валиева и Мамиашвили. Они долгое время трудились в одном коллективе. Что там между ними происходило, мы не знаем. Эмоциональные причины на такой пассаж у Мамиашвили, наверное, есть. Но не надо забывать, что в данном случае Чермен — триумфатор, победитель. А Михаил Геразиевич — человек, который его награждает. Правильнее было бы отказаться награждать, чтобы это делать вышел кто-то другой. А так, испортили парню один из самых важных моментов в его жизни», — сказал Гаджиев.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

Telegram-канал «Вольная борьба», распространивший видео трансляции этого момента, уточняет, что Мамиашвили якобы вперемежку с ненормативной лексикой назвал Валиева предателем. Свидетелем инцидента стал главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов, возмутившийся неуважением со стороны главы ФСБР. Источник добавляет, что сборная Албании намерена подать на Мамиашвили жалобу «высшим должностным лицам России».

Ранее Мамиашвили пояснил, называл ли он предателем албанского борца.