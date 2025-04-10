Глава Федерации спортивной борьбы России ответил на вопрос, называл ли он предателем албанского борца

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не называл на церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе Чермена Валиева, представляющего Албанию, предателем, передает Sport24.

«Я назвал Валиева предателем? Он же все сам знает. Я лишь сказал, что путь, который он выбрал, не совсем правильный, и не соответствует тому, как надо жить, как мне кажется», — сказал Мамиашвили.

Также Мамиашвили выразил уверенность, что ничего оскорбительного в адрес Валиева он не говорил.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

Ранее российский борец вольного стиля стал чемпионом Европы.