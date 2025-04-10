Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Федерации спортивной борьбы России ответил на вопрос, называл ли он предателем албанского борца

Глава ФСБР Мамиашвили: я не называл борца Валиева предателем
close
Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что не называл на церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе Чермена Валиева, представляющего Албанию, предателем, передает Sport24.

«Я назвал Валиева предателем? Он же все сам знает. Я лишь сказал, что путь, который он выбрал, не совсем правильный, и не соответствует тому, как надо жить, как мне кажется», — сказал Мамиашвили.

Также Мамиашвили выразил уверенность, что ничего оскорбительного в адрес Валиева он не говорил.

Валиев сменил спортивное гражданство с российского на албанское в 2024 году. 9 апреля выиграл золотую медаль ЧЕ в весовой категории до 74 кг, одолев россиянина Заурбека Сидакова. На церемонии награждения Мамиашвили что-то сказал спортсмену, а Валиев отмахнулся от него.

Ранее российский борец вольного стиля стал чемпионом Европы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами