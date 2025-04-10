Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы четыре причины успеха минского «Динамо», выбившего ЦСКА из Кубка Гагарина

Тренер Буцаев: минское «Динамо» прибавило благодаря тренеру, игрокам и системе
close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, олимпийский чемпион Альбервиля-1992 в составе национальной сборной, а также в прошлом главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс» Вячеслав Буцаев в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил причины успеха минского «Динамо» в текущем сезоне.

«Тут очень много факторов, и тренерский фактор – не исключение. Мы видели, как здорово динамовцы стали прибавлять по игре во второй части чемпионата и ближе к концу. Система игры, хорошие иностранные игроки, белорусские ребята, которые уже пооббились ни один сезон в лиге. Хорошая, очень интересная команда», — считает Буцаев.

Минское «Динамо» под руководством Дмитрия Квартальнова выдало мощную вторую часть сезона в регулярном чемпионате КХЛ и смогло подняться на четвертую строчку таблицы Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина динамовцы со счетом 4-2 обыграли в серии московский ЦСКА и теперь в перекрестном плей-офф сыграют в четвертьфинале с победителем Востока челябинским «Трактором».

Ранее Владимир Плющев поблагодарил СКА за переход Демидова в «Монреаль».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами