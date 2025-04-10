Названы четыре причины успеха минского «Динамо», выбившего ЦСКА из Кубка Гагарина

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, олимпийский чемпион Альбервиля-1992 в составе национальной сборной, а также в прошлом главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс» Вячеслав Буцаев в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил причины успеха минского «Динамо» в текущем сезоне.

«Тут очень много факторов, и тренерский фактор – не исключение. Мы видели, как здорово динамовцы стали прибавлять по игре во второй части чемпионата и ближе к концу. Система игры, хорошие иностранные игроки, белорусские ребята, которые уже пооббились ни один сезон в лиге. Хорошая, очень интересная команда», — считает Буцаев.

Минское «Динамо» под руководством Дмитрия Квартальнова выдало мощную вторую часть сезона в регулярном чемпионате КХЛ и смогло подняться на четвертую строчку таблицы Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина динамовцы со счетом 4-2 обыграли в серии московский ЦСКА и теперь в перекрестном плей-офф сыграют в четвертьфинале с победителем Востока челябинским «Трактором».

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