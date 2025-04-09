Экс-тренер сборной поблагодарил СКА за переход Демидова в «Монреаль»

Переход нападающего Ивана Демидова из петербургского СКА в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» является заслугой СКА, который не стал препятствовать игроку реализоваться за океаном. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Хочу отметить, что СКА не препятствовал Демидову реализовать себя в НХЛ. Надо отдать клубу должное: каждый, кто уходил из СКА, уходил безо всяких грязных инсинуаций, с которыми иные игроки сталкиваются. При всей сложной ситуации, которая сложилась у клуба в этом сезоне, ему не стали мешать. Флаг ему в руки. Я уверен, что если у него что-то не получится, он вернется именно в СКА», — полагает Плющев.

Иван Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

Ранее Демидов восхитился Овечкиным.