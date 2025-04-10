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«Даже жаль, что встретятся так рано»: тренер назвал две лучшие команды Кубка Гагарина

Тренер Буцаев: больше всего жду противостояния «Локомотив» – «Авангард»
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Знаменитый отечественный хоккеист, олимпийский чемпион Альбервиля-92, а ныне тренер Юрий Буцаев, возглавлявший разные клубы Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, какие серии четвертьфинала Кубка Гагарина вызывают наибольший интерес и являются самыми конкурентными.

«Интересная пара «Локомотив» — «Авангард». Больше всего, наверное, жду этого противостояния. Наверное, в первом раунде это были две сильнейшие команды по игре, поэтому, считаю, что рановато они встретились, чтобы сыграть между собой. Но это будет захватывающее, интересное сражение. Также отмечу пару «Трактор» — «Динамо» (Минск). Другие пары тоже интересны, но там, может быть, можно заранее отдать одному из соперников предпочтение, а здесь противостояния выглядят равными изначально», — считает Буцаев.

«Локомотив» в прошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина, но там в четырех встречах уступил магнитогорскому «Металлургу», а в этом сезоне выиграл регулярный чемпионат КХЛ и в первом раунде разгромил нижегородское «Торпедо» (4-0). Омский «Авангард» вышел в плей-офф с шестого места на Востоке и в первом раунде остановил действующего чемпиона «Магнитку» – 4-2.

«Трактор» занял первое место в Восточной конференции и в шести матчах переиграл «Адмирал» из Владивостока в первом раунде (4-2). Минское «Динамо» стало открытием второй части регулярного чемпионата, забралось на четвертое место на Западе и выбило из борьбы московский ЦСКА (4-2).

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