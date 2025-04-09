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Олимпийский чемпион похвалил молодых игроков СКА за серию с «Динамо»

Экс-хоккеист Кожевников назвал красивой игру СКА с «Динамо»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Выступление хоккеистов петербургского СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо» было достойным и красивым. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников.

«Не знаю, какая встряска нужна СКА. У них талантливая команда была — ну, попали они на «Динамо». Но у динамовцев опыта вагон и маленькая тележка. Молодежь, молодо-зелено, попала на профессионалов, которые поиграли в плей-офф. Но СКА бился красиво, для меня было неожиданно, что молодежь так билась в плей-офф», — признался Кожевников.

СКА проиграл серию с «Динамо» со счетом 2-4. Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился поражением хозяев 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Ранее Кожевников призвал ждать, кто из игроков СКА уедет в НХЛ.

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