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НХЛ признала первой звездой дня команду, которая отыграла три шайбы за минуту

НХЛ признала первой звездой дня «Ванкувер», который отыгрался с 2:5 за минуту
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Steven Bisig/USA TODAY Sports/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала «Ванкувер Кэнакс» первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте лиги.

9 апреля во встрече регулярного чемпионата «Кэнакс» встречались в гостях с «Даллас Старз». За минуту до окончания третьего периода «Ванкувер» уступал со счетом 2:5, но в течение 53 секунд забросили три шайбы, а потом выиграли в овертайме.

В случае поражения «Ванкувер» лишался шансов на выход в плей-офф. Также они стали первой командой в истории НХЛ, кто выиграл матч, в котором уступали с разницей в три шайбы за минуту до истечения основного времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин был признан звездой недели в НХЛ.

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