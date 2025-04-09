НХЛ признала первой звездой дня команду, которая отыграла три шайбы за минуту

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала «Ванкувер Кэнакс» первой звездой игрового дня. Об этом сообщается на сайте лиги.

9 апреля во встрече регулярного чемпионата «Кэнакс» встречались в гостях с «Даллас Старз». За минуту до окончания третьего периода «Ванкувер» уступал со счетом 2:5, но в течение 53 секунд забросили три шайбы, а потом выиграли в овертайме.

В случае поражения «Ванкувер» лишался шансов на выход в плей-офф. Также они стали первой командой в истории НХЛ, кто выиграл матч, в котором уступали с разницей в три шайбы за минуту до истечения основного времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Александр Овечкин был признан звездой недели в НХЛ.