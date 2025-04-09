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В Госдуме ужаснулись отказу 13-летнего украинского каратиста пожать руку россиянину

Депутат Журова: украинских спортсменов с детства настраивают против россиян
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Отказ 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника сфотографироваться и пожать руку сопернику из России на турнире в Испании демонстрирует, как украинцев с детства настраивают против россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, назвав страшным такое воспитание.

«Они уже давно это делают. Еще до того, как началась СВО, детей настраивали и в школах, и родители. Сколько было видеороликов неприятных — про «москалей», про «москаляку на гиляку». И дети эти слова произносили, это было модно, правильно в их понимании. Они уже так воспитаны.

Я вспоминаю Универсиаду-2016 в Красноярске — уже тогда украинские спортсмены не жали руку российским соперникам, да еще и прикрывали медали на пьедестале, демонстрируя, как им неприятно получать награды в России. А сейчас все это усугубилось, растет новое поколение. И страшно, что они так воспитывают детей.

Есть много видов спорта, где есть определенный этикет, частью которого является рукопожатие — даже частью воспитания. Пройдет время, ситуация изменится — что, они так же будут продолжать запрещать своим спортсменам жать руку россиянам? Тогда надо во всех видах спорта запретить рукопожатие, потому что украинцы всегда будут нарушать это правило», — убеждена Журова.

Мельник, завоевавший бронзу на турнире, ушел с церемонии награждения. Россиянин Иван Григорьев стал победителем соревнований в весовой категории до 45 кг.

Ранее украинская теннисистка не пожала руку Андреевой после поражения.

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