Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА планирует сохранить нападающего

«Евро-Футбол.Ру»: ЦСКА намерен выкупить Гуарирапу у «Сочи»
close
Sergey Elagin/Picvario Media

Руководство московского ЦСКА намерено выкупить форварда Сауля Гуарирапу, права на которого принадлежат «Сочи». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в армейском клубе ценят вклад 22-летнего форварда в удачном выступлении команды в весенней части сезона и готовы оформить полноценный трансфер.

6 апреля ЦСКА обыграл «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Первый гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев на 15-й минуте. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счет. На 78-й минуте ЦСКА вперед вывел Мойсес, а окончательный счет с пенальти на 90+6-й минуте установил Иван Обляков.

Благодаря этой победе ЦСКА обошел «Динамо» в турнирной таблице. После 23 туров «армейцы» занимают третью строчку, набрав 44 очка, у «Динамо» — 42 балла и пятая позиция.

Ранее Александр Мостовой отказался от работы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами