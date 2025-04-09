ЦСКА планирует сохранить нападающего

Руководство московского ЦСКА намерено выкупить форварда Сауля Гуарирапу, права на которого принадлежат «Сочи». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в армейском клубе ценят вклад 22-летнего форварда в удачном выступлении команды в весенней части сезона и готовы оформить полноценный трансфер.

6 апреля ЦСКА обыграл «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Первый гол в свои ворота забил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев на 15-й минуте. На 24-й минуте Хорхе Карраскаль с пенальти сравнял счет. На 78-й минуте ЦСКА вперед вывел Мойсес, а окончательный счет с пенальти на 90+6-й минуте установил Иван Обляков.

Благодаря этой победе ЦСКА обошел «Динамо» в турнирной таблице. После 23 туров «армейцы» занимают третью строчку, набрав 44 очка, у «Динамо» — 42 балла и пятая позиция.

Ранее Александр Мостовой отказался от работы.