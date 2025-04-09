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Чемпион ОИ: НХЛ — бизнес, обсуждать, кто побьет рекорд Овечкина, будут всегда

Экс-хоккеист Кожевников: Овечкин был великим, а стал величайшим
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Nick Wass/AP

Аналитика Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о том, кто из действующих игроков мог бы побить снайперский рекорд лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, является частью бизнеса и не является серьезной темой для обсуждения. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников.

«Овечкин был великим, а стал величайшим. И пускай остальные философствуют сколько угодно. НХЛ предполагает, кто мог бы побить его рекорд? Так всегда и будет, это же бизнес! Сейчас Маккиннон почему-то всплыл, потом Макдэвид будет. Это бизнес — кто-то должен быть в догоняющих, и все будут ждать. Эти обсуждения никуда не денутся», — считает Кожевников.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее экс-тренер сборной России оценил шансы россиян побить рекорд Овечкина.

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