Емельяненко: не ожидал, что откажут ноги

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью Sport24 заявил, что не ожидал трудного восстановления после операции на позвоночнике.

«Восстановление дается очень сложно. Я даже не думал, что ноги откажут и все так будет тяжело. Все очень непривычно. Я вот когда иду, шагаю, в голове шаг сделал, а нога не идет, она отключается. Непривычно, нестандартно и несвойственно — как-то не по себе все», — заявил Емельяненко.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее российский борец вольного стиля стал чемпионом Европы.